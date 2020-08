Edilizia scolastica ripartiti i fondi per il territorio nazionale. Testamento-M5S: “Gli enti locali potranno effettuare gli interventi sulle varie strutture”.

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato il provvedimento per la ripartizione di 30 milioni di euro in più stanziati con il #DecretoRilancio per l’edilizia scolastica.

Con queste risorse – scrive su Facebook Rosa Alba Testamento - gli Enti locali potranno effettuare interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché adattare gli ambienti e le aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al #Covid19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-21.

I 30 milioni di euro del decreto #Rilancio vanno ad incrementare il Fondo unico per l’edilizia scolastica per l’anno 2020 e sono distribuiti tra tutte le Province e le Città metropolitane e poi tra i Comuni con un numero di studenti pari o superiore a 10.000.

La ripartizione è avvenuta sulla base del numero di studenti presenti sul territorio.

Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione in favore degli Enti locali beneficiari.