Revisore dei conti del Comune di Agnone, la nomina in prefettura il 7 agosto

Si rende noto che in applicazione della nuova procedura di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, prevista dal decreto del Ministero dell' interno 12.02.2012 n 23, il giorno 7 agosto 2020 alle 11, presso la Prefettura di Isernia, nella stanza n9 sita al piano terra, si procederà, in seduta pubblica, all' estrazione a sorte del nominativo dell' Organo di revisione economico e finanziario del Comune di Agnone.