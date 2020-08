Notte agitata a Termoli, denunciati in 5 per rissa aggravata

La Polizia di Stato ha denunciato cinque persone per rissa aggravata, avvenuta nel cuore della notte di alcuni giorni fa nelle pertinenze di un locale pubblico situato nel centro cittadino.

Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Termoli che ha potuto solo constatare l’accaduto e dopo la fuga dei protagonisti per evitare l’identificazione e il deferimento all’Autorità Giudiziaria, sono state sequestrate diverse mazze e oggetti contundenti utilizzati nell’occasione.

Il bilancio è stato di 4 feriti di cui due immediatamente soccorsi dal 118 con prognosi rispettivamente di 7 e 14 giorni.

Le percosse, dovute a ragioni di gelosia, hanno coinvolto una decina di giovani di cui 5 identificati a seguito dell’immediata attività investigativa effettuata dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termoli, che sono stati denunciati per rissa aggravata con l’uso di oggetti atti ad offendere. Sono in corso ulteriori attività investigative per identificare gli ulteriori corrissanti.