Covid 19, nessun nuovo positivo e nessun guarito: i casi restano 34

Giornata con nessuna novità significativa per il Covid 19 in Molise. Su 184 tamponi processati in tutta la giornata non ci sono né nuovi positivi né guariti.

In totale su 27530 tamponi processari 1155 sono di controllo, 25897 negativi e 478 positivi.

I casi attivi sono 34 di cui uno ricoverato in malattie infettive a Campobasso e 33 in isolamento domiciliare. 421 i pazienti guariti, 23 i decessi.

Cinquanta sono i soggetti in isolamento fiduciario e 2 quelli in sorveglianza.