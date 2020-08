Consiglio regionale, Toma riferisce in aula su immigrati e Covid 19

Presieduto dal Presidente Salvatore Micone si è riunito oggi il Coniglio regionale.

In apertura di seduta il Presidente della IV Commissione, Filomena Calenda, ha illustrato i contenuti

della relazione conclusiva messa a punto dalla stessa Commissione sui piani attuativi dei “Fondi per la

non autosufficienza” (FNA). La relazione riporta la sintesi dell’indagine conoscitiva svolta in diverse

sedute dall’organismo consiliare in attuazione di uno specifico ordine del giorno in merito approvato in

precedenza dal Consiglio regionale. Il Presidente Calenda ha ricordato come la Commissione ha avuto

modo di ascoltare, anche in previsione della pubblicazione dell’avviso pubblico programma FNA 2019-

2021, associazioni, organizzazioni, comitati del terzo settore, nonché diverse istituzioni locali e

territoriali che in vario modo e titolo si occupano delle diverse problematiche che afferiscono la non

autosufficienza. Da questi sono state sollevate proposte, richieste di interventi ed esposizioni di criticità.

Al termine dell’illustrazione della relazione il Consiglio ne ha votato all’unanimità la presa d’atto.

Sono quindi stati presentati tre ordini del giorno collegati alla relazione della IV Commissione sul

Fondo per la non Autosufficienza. Gli atti di indirizzo sono stati illustrati all’Aula dai primi firmatari,

Calenda e Manzo. Si è quindi svolgo un dibattito unificato in cui sono interventi i Consiglieri Facciolla,

Iorio, Primiani, Fanelli, Greco, De Chirico, l’Assessore al ramo Marone e il Presidente della Giunta

Toma.

Al termine del dibattito il Consiglio ha approvato con 13 voti favorevoli e 5 astensioni il solo ordine

del giorno, a firma dei Consiglieri Calenda, Di Baggio, Cefaratti, Micone, Romagnuolo e Iorio, avente

ad oggetto: “Fondo non autosufficienza 2019-2020- Modifiche avviso pubblico”.

In particolare con l’odg approvato, anche in conseguenza della ricognizione svolta dalla IV

Commissione sul FNA, e riassunte nella relazione presentata all’Assemblea, si chiede al Presidente della

Giunta regionale e all’Assessore alle Politiche Sociali di porre in essere le azioni necessarie, sia a livello

regionale sia attraverso la contrattazione con le istituzioni nazionali, per individuare i fondi necessari a

soddisfare il maggior numero di richieste, mediante anche la ripartizione dei finanziamenti previsti dal

Decreto Rilancio. Agli stessi esponenti dell’Esecuttivo viene altresì richiesto un impegno concreto per

individuare un diverso modello di valutazione, in modo da modificare l’avviso pubblico e tutelare tutti i

cittadini in condizione di non autosufficienza rimodulando i criteri di attribuzione dei foni a loro

destinati.

Il Presidente della Regione Donato Toma ha quindi voluto informare il Consiglio regionale dell’attività

che si sta svolgendo in Molise per il contrasto ai pericoli della diffusione del Covid sul territorio. In

particolare il Presidente ha dato notizia dell’attività svolta dalla Protezione civile regionale in soccorso

dei 171 migranti giunti in regione e ospitati nelle strutture di Campomarino, Campolieto e Isernia.

Come pure Toma ha ricordato che per ciascuno di questi, le strutture regionali demandate hanno

acquisito le schede sanitarie redatte al momento dello sbarco dei migranti in Italia , e le risultanze dei

test sierologici svolti in Sicilia. Di conseguenza si è provveduto a ripetere i test anti-covid con tampone,

dai quali sono emersi due contagiati. Il medesimo test verrà ripetuto nei prossimi giorni per verificare se

i due soggetti positivi hanno trasmesso il virus ai loro compagni di viaggio. Il Presidente ha anche dato

notizia dell’attività svolta dalle varie strutture competenti per il contenimento del cluster di

Campobasso, riferibile ad una famiglia di origine venezuelana, e a quelli della provincia di Isernia,

riferibili a famiglie di origine kosovara.

Al momento le persone positive al Covid 19 sono 34, dei quali una è ricoverata nel reparto di malattie

infettive. 50 sono i soggetti in isolamento 50 e 2 in sorveglianza.

Il Consiglio ha, infine, approvato con 8 voti favorevoli e 4 contrari la proposta di legge regionale n.

128, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Ratifica di variazione di bilancio 2020-2022.

approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art.109, comma 2 bis, del decreto legge del 17 marzo 2020,

n.18 convertito con modificazioni, dalla legge n.27/2020”. La pdl è stata illustrata all’Assemblea dal

relatore, Presidente della I Commissione, Di Lucente.