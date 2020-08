Serata (G) Astronomica,Agnone sotto le stelle:alle Civitelle per osservare e riconoscere le costellazioni tra storia,miti e leggende

TurismoinMolise e l'Associazione MeteoinMolise, in collaborazione con il Caffé Letterario di Agnone e la guida Federica Di Menna organizzano per sabato 8 agosto: Serata (G)Astronomica, Agnone sotto le stelle.

Un evento per andare alla scoperta del centro alto molisano, della sua storia, bellezze e curiosità accompagnati dalla guida Federica Di Menna, per assaporare prodotti tradizionali a cura del Caffé Letterario e per lasciarsi incantare dal cielo stellato cullati dai racconti di miti e leggende celati dietro le costellazioni narrati da Paolo Pasquale di TurismoinMolise - MeteoinMolise.

Programma:

ore 17:30: ritrovo davanti la chiesa di Sant'Emidio e visita guidata al borgo;

ore 19:30: aperitivo cenato presso il Caffé Letterario;

ore 21:30: spostamento presso loc. Civitelle per osservazione stelle e costellazioni e narrazione di miti e leggende.

Quota di partecipazione: € 20

Info e prenotazioni:

Federica: 3334002705

Paolo: 3294141540