Covid 19, un positivo a Bojano rientrato dal Kosovo: 35 casi totali

Coronavirus, nella giornata odierna sono stati processati 155 tamponi: uno ha dato esito positivo. Si tratta di una persona di Bojano rientrata dal Kosovo.

L’uomo è asintomatico a domicilio (sono complessivamente 34 le persone a casa). Una si trova invece ancora nel reparto di malattie infettive al Cardarelli di Campobasso. Sempre vuoto il reparto di terapia intensiva. Ancora nessuna novità sul versante guariti: resta invariato il numero, fermo a 421. Così come sono 23 le persone decedute. In totale, ad oggi, sono stati seguiti 27.685 tamponi. 63 le persone in isolamento mentre non c’è più nessuno in sorveglianza.