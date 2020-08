Giovani Democratici, la commissione garanzia smentisce Cerroni: per ora nessuno è ancora segretario

(AGI) - Roma, 10 ago. - "Il Congresso Nazionale dei Giovani Democratici prevedeva che i risultati regionali pervenissero alla Commissione congressuale entro martedi' 11 agosto alle ore 12.00. Un tempo funzionale a verificare e certificare i dati, deliberare in merito ad eventuali ricorsi, garantire la massima trasparenza del congresso ed evitare che, proprio come sta accadendo in queste ore, qualcuno si proclami vincitore sulla base dei propri numeri". Lo precisa Caterina Conti, presidente della Commissione Nazionale di Garanzia dei Giovani Democratici. "Per tutte queste ragioni, ma anche alla luce delle denunce di irregolarita', violazioni e accuse di ingerenze segnalate da entrambe le mozioni, al momento la Commissione non e' in grado di attestare alcun risultato ufficiale. I numeri che le mozioni congressuali rivendicano sono parziali e non tengono conto del lavoro delle Commissioni Congressuali, peraltro ancora da espletare. La Commissione Nazionale di Garanzia, che ho convocato d'urgenza per questa mattina, dovra' assumere gli orientamenti necessari a garantire la piena regolarita' del congresso", conclude. (AGI)red/Gil 101104 AGO 20 NNNN