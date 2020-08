Pietrabbondante, giovedì 13 il concerto di Liana Marino

PIETRABBONDANTE – La cantautrice Liana Marino si esibirà giovedì 13 agosto, alle ore 21, in piazza Vittorio Veneto a Pietrabbondante. L’artista presenterà il suo primo album “Partenze”, pubblicato dall’etichetta Isola Tobia Label. Il disco, dal titolo quanto mai emblematico, è acquistabile in tutti i digital store ed è stato anticipato dal singolo ‘Favola’.

“Partenze è il risultato di un lungo percorso – spiega Liana Marino – fatto di ricerca e di passione e alimentato dal bisogno di raccontare e raccontarsi. Rispecchia molto la mia personalità, grazie anche alla cura e alla sensibilità di Paolo Rigotto (Freakone studio) che lo ha prodotto e che ha saputo condividere un lavoro finalizzato alla sottrazione e alla semplificazione”.

I 10 brani (+ una ghost track) della tracklist tracciano la volontà di condividere sentimenti e stati d’animo, raccolti in alcuni casi dalle storie degli altri, che Liana fa sue donandole a propria volta a chi le ascolta, con l’obiettivo di suscitare un forte scambio emotivo.

Con questo cd Liana, che vive ormai stabilmente tra Firenze e Torino, è entrata tra i cinque finalisti per l’assegnazione della Targa Tenco 2020 nella categoria Miglior album d’esordio: “Il fatto che il disco sia rientrato nella cinquina dei finalisti delle Targhe Tenco 2020 come opera prima non è solo una grande soddisfazione ma è soprattutto una conferma che quanto è stato fatto possa essere considerato interessante e piacevole. Sono quindi felice che il disco sia stato ascoltato e sono felice che sia stato apprezzato”.