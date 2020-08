Comunali Agnone, ecco lo scenario a 4 giorni dalla presentazione delle liste: si ipotizza una corsa a 3 con l' incognita Linda Marcovecchio

Agnone elezioni amministrative: Oggi lunedi 17 Agosto 2020 mancano solo quattro giorni alla presentazione delle liste elettorali, il bing bang dirà stop alle ore 12.00 di sabato 22 c.m

Tenteremo di fare un quadro della situazione ad oggi, che va verso la presentazione di tre liste

Qui centrodestra: Le notizie sulla candidatura a sindaco del capitano dei Vigili Urbani di Isernia Agostino Iannelli, si consolidano. Sembrerebbe che si stia costruendo una lista, compreso il gruppo dell'ex Sindaco Lorenzo Marcovecchio, che ruota intorno alla candidatura del capitano, collante della destra agnonese e molisana. Rispetto ai candidati circolano parecchi nomi, alcuni giovani legati alla vecchia amministrazione, alcuni fedelissimi dell'aspirante sindaco, e delle new entry.

Qui Nuovo Sogno Agnonese: Vox populi vuole che il gruppo politico abbia già la lista dei candidati pronta e il candidato Sindaco, Daniele Saia. A questo punto si può dedurre, se gli eventi non sconvolgeranno l'attuale situazione e tutto può succedere fino all'ultimo minuto in politica, che il gruppo non ha raggiunto accordi con altri soggetti politici in campo per la presentazione di una lista civica diversa da nuovo sogno, nonostante i numerosi incontri avuti sia con il gruppo di Scarano Identità e futuro, sia con i rappresentanti del M5S, e anche con il gruppo dell'altro aspirante sindaco Giuseppe Di Pietro. Quale è staato il motivo di un mancato accordo tra le parti citate, riesce difficile identificare con esattezza,probabilmente troppi sono stati i veti incrociati da tutte le parti che hanno vinto sul ragionamento

Qui Agnone Identità e Futuro. Il gruppo politico dell'avvocato Scarano, dalle news dell'ultima ora, sta tentando di realizzare una lista civica. L'accordo dovrebbe ricomprendere il gruppo capeggiato dal presidente dell'Assostampa, Giuseppe Di Pietro, e si vocifera anche dal M5S. Le riunioni sono in corso d'opera. Se l'accordo sarà a tre o a due lo vedremo, ma la perplessità maggiore da indiscrezioni sta su chi ricadrà la scelta per il candidato sindaco. Sempre da indiscrezioni il gruppo di Scarano ha già espresso la volontà di voler candidare lo stesso Scarano a sindaco. Di Pietro e il suo gruppo saranno d'accordo su questa eventuale ipotesi?

Se fosse vera l'ipotesi di accordo con candidato sindaco Scarano, si pone la domanda: Come mai il gruppo di Di Pietro non ha realizzato un accordo con Nuovo Sogno Agnonese con Daniele Saia candidato Sindaco? Oppure Scarano rinuncerà alla candidatura che il suo gruppo gli chiede? Il ruolo che giocherà in questa difficile partita a scacchi nella politica agnonese il M5S, sarà tutto da vedere. Sempre da indiscrezioni, il consigliere regionale Greco con il gruppo agnonese del Movimento, stanno provando a far coinvolgere, attraverso un accordo di programma, quasi tutti i soggetti politici presenti a Agnone. Altra incognita che ruolo giocheranno in un eventuale accordo Scarano-Di Pietro forse M5S, le tre consigliere fuoriuscite dalla maggioranza del sindaco Marcovecchio?

Il capogruppo di Identità e futuro, Vincenzo Scarano da sempre ha affermato che in un eventuale accordo su una lista civica le tre sarebbero state chiamate a partecipare. Complicata situazione sicuramente viste le numerose incognite ma i nodi vanno sciolti velocemente, il tempo stringe e sabato alle ore 12.00, "Chi ha avuto, ha avuto, e chi ha dato ha dato" e in molti sono curiosi di conoscere oltre ai nomi dei candidati e lo spessore delle capacità politiche degli stessi, i programmi a cominciare dalla carenza idrica di cui in questi caldi giorni di agosto gli agnonesi ne subiscono tutti i disagi.