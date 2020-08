Idee diverse ma amici, "pace fatta" tra il dott Gabriele Amicarelli e il sindacalista del SOA, Andrea di Paolo.

In prossimità delle elezioni comunali nei paesi e non solo nei paesi, la competizione politica può sfociare in scontri verbali anche molto duri. Il dott Amicarelli Gabriele, noto professionista agnonese, squisita e gentilissima persona, ha risposto a mezzo stampa ad un comunicato pubblicato da alcuni local,contenente delle dichiarazioni di Andrea Di Paolo, sindacalista del SOA della FCA Termoli.

Fra i due sono volate parole non esattamente tenere, ma mossi entrambi da motivi politici. I toni sopra le righe probabilmente erano legati al fatto che Andrea Di Paolo era stato proposto dal gruppo politico "Agnone Libera" come candidato sindaco di Agnone, e il dott Amicarelli, già vice sindaco con la giunta del dott De Vita, era in odor di candidatura a sindaco per la compagine agnonese del centro destra.

Ma con le candidature ad oggi, vedremo tra pochi giorni le liste, tramontate e con l'umanità che li contraddistingue e l'amicizia che li lega da molti anni, oggi si sono incontrati e non hanno avuto alcuna difficoltà a sorridere dell'accaduto e a stringersi la mano. Dunque si può dire, pace fatta. Quello che contraddistinque un bravo polititco dai parvenu,e non solo in politica, è la capacità di scontrarsi anche duramente sui meriti o i metodi delle questioni, ma dopo la discussione mai perdere di vista i rapporti umani e il rispetto reciproco. Solo i bambini quando bisticciano possono permettersi il lusso, perchè bambini, di dire: io con te non gioco più.