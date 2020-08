Carovilli e la seconda guerra mondiale, terminato con un convegno il progetto legato ai 5 morti durante la campagna di Russia

Serata all'insegna della memoria e del ricordo quella di lunedì 17 agosto a Carovilli. La conferenza, tenutasi alla presenza di pochi "eletti", ha scritto la parola fine di un progetto nato alcuni anni fa e fortemente voluto da Pina Mafodda autrice del libro "Lettere dal fronte dei soldati di Carovilli 1939_1945." La stesura del testo è stata preceduta da una lunga serie di ricerche e seguita da un viaggio che ha avuto per protagonisti i familiari dei cinque compaesani dispersi durante la Campagna di Russia: Conti Antonio, Falasca Alberto, Falasca Vittorio, Ricchiuti Carlo e Testa Vittorio. In quell'occasione i loro congiunti hanno potuto onorarne la memoria mediante l'apposizione di targhe dedicate. Lunedì sera si è dunque concluso un percorso iniziato a Carovilli e ad avere la meglio sono state le emozioni e le sensazioni di chi ha vissuto intensamente il viaggio e l'esperienza della visita al "Villaggio del fanciullo" sito in Vergiate. La lettura di alcune testimonianze ha preceduto la proiezione di un video riguardante i best moments del viaggio a Vergiate. In quei giorni è nata l'idea di un diario di bordo; una sorta di raccolta dei pensieri di tutti i partecipanti alcuni dei quali sono stati letti nel corso della serata. La conferenza si è conclusa con gli interventi di Pina Mafodda ideatrice del progetto e Antonio Conti sindaco di Carovilli.