Covid 19, dipendente postale di Campobasso tra i positivi: chiuse le poste centrali

Poste centrali di via Pietrunto chiuse al pubblico nella giornata di oggi. Per i prossimi giorni è a rischio il funzionamento.

La causa è la positività al Covid 19 di una dei 35 dipendenti. È parente di uno dei turisti tornati dalla vacanza in Grecia. Ora per questo motivo Asrem sta procedendo ai tamponi su tutti i dipendenti della filiale.

Che resteranno in isolamento almeno fino a quando non si avranno i risultati di tutti i tamponi. Solo in seguito si potrà decidere di quanto allargare la ricerca di nuovi positivi.