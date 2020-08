Comunali Sesto Campano, in campo lo schieramento guidato dal candidato sindaco Eustachio Macari. “Noi ci siamo” il nome della lista.

Competenze ed esperienze al servizio del Paese e dei suoi cittadini. Parte da queste imprescindibili premesse l’avventura politica della lista “Noi Ci Siamo”, guidata da Eustachio Macari, sceso in campo in qualità di candidato sindaco con l’intento di rivitalizzare Sesto Campano, comune dalle variegate potenzialità. Con un programma semplice, lineare, ma tarato sulle reali esigenze del territorio, l’aspirante primo cittadino e la sua squadra puntano a restituire alla comunità servizi essenziali per una migliore vivibilità.

Una squadra equilibrata, che mette insieme figure di esperienza e giovani leve unite dall’amore per il proprio Paese e dal desiderio di renderlo un luogo migliore nel quale vivere. L’idea programmatica è chiara: rendere Sesto Campano nuovamente attrattivo e scongiurare l’abbandono del territorio, potenziando i servizi attraverso una proficua collaborazione tra amministrazione e cittadini. Maggiore dialogo con le Istituzioni regionali al fine di traghettare risorse necessarie alla riqualificazione del Paese, istituzione del servizio di Protezione Civile, rinascita della locale Pro Loco e sostegno alle associazioni che operano sul territorio: sono solo alcuni degli obiettivi contenuti nel programma della lista “Noi Ci Siamo” Che fa e farà dell’ascolto il suo punto di forza. Ascoltare la comunità, le sue problematiche, le sue esigenze, raccogliere consigli e suggerimenti sono ritenute attività indispensabili per disegnare insieme il futuro del Paese. I candidati sono pronti ad affrontare la competizione elettorale con entusiasmo ed energia.