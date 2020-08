Comunali Agnone, Di Paolo: non sarò candidato, Nuovo Sogno Agnonese ha rifiutato il mio nome diventando di centro centro

Ad Agnone si ripetono le solite minestre riscaldate frutto di ricette omertose: Non dare fastidio al manovratore , essere moderati ,appartenere al gruppo di merende.

Tutto e' partito gia' piu' di due mesi fa quando i giornali locali riportavano le mie intenzioni di candidarmi alle elezioni amministrative del mio paese di origine Agnone ribattezzandomi ''Il sindaco Operaio'' ,la mia idea di lista appartenente alla base per i diritti , la dignita' e la solidarieta' frutto delle lotte sociali quotidiane sul territorio con il coinvolgimento alla reale societa' civile inizialmente insieme ad alcuni compagni e amici di infanzia, ecco che nasce il progetto politico embrionale ''Agnone Libera'' , infatti ad oggi sta prendendo forma con contenuti e con adesioni anche per il futuro ma decisamente non pronto purtroppo numericamente per candidati alle competizioni elettorali .

Ringrazio le tantissime persone che mi hanno incoraggiato , tanti sono gli anziani e le famiglie intere abbandonate dall'egoismo del sistema e dalla cosiddetta guerra dei poveri innescata dagli stessi politicanti (molti si ripropongono anche in questa tornata elettorale) che uccidono quotidianamente i nostri territori.

Ringrazio parte della stampa e in particolare Altomolise.net che mi ha dato la possibilità di esprimermi con interviste e dibattiti in particolare evidenzio l'intervista approfondita con i giornalisti Giovanni Minicozzi , Viviana Pizzi , Maria Carosella .

Ringrazio chi sta sostenendo la nostra campagna di sensibilizzazione contro le politiche clientelari che sta creando non poco rumore e a coloro che ne stanno traendo delle riflessioni importanti per una costruzione di un'alternativa necessaria.

Vista la situazione generale, pur di essere presente fino alla fine alla competizione elettorale e portare alcune istanze cruciali sui diritti a continuazione delle lotte già avviate sul territorio compreso Agnone , ho chiesto una candidatura da indipendente nella lista "Nuovo sogno Agnonese" ispirata al centro sinistra progetto già voluto dal compianto compagno prof.Carosella che ad oggi bocciando la mia candidatura ha dimostrato certamente una trasformazione sostanziale di centro-centro , ringrazio la parte che all'interno comunque mi avrebbe voluto .

Quando le pseudo strategie diventano prioritarie sulle problematiche e le istanze della gente allora non si ha il coraggio di cambiare .

Non mi pento di aver osato.

Sono estremista dell'amore e dei diritti , per la solidarietà ,l'uguaglianza e per l'integrazione dei popoli.Questo sono , fiero di rimanere sulle mie posizioni.

Grazie lo stesso Agnone ma io non sarò candidato.

Andrea Di Paolo

Agnone , 21 Agosto 2020