Covid 19, un nuovo positivo a Termoli: si tratta di un riminese, 57 casi attivi in regione

Giornata di calma relativa quella del Covid 19 in Molise. Su 200 tamponi processati un nuovo positivo a Termoli. Si tratta di un cittadino venuto in vacanza da Rimini. Per il resto tutti i controlli di Asrem relativi ai cluster in corso sono negativi.

In totale i tamponi processati sono 29896 di cui 1190 di controllo, 28198 negativi e 510 positivi.

Sono 57 i casi attivi di cui uno ricoverato in malattie infettive al Cardarelli e gli altri in isolamento domiciliare. I guariti sono 430 e i decessi 23. Sono 117 le persone in isolamento fiduciario.