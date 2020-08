Comunali a Poggio Sannita: l' ex sindaco Tonino Palomba presenta la sua squadra

Nell' area altomolisana le elezioni comunali non riguardano solo Agnone. In ballo anche il nuovo sindaco di Poggio Sannita. E se nell' Atene del Sannio stanno ancora lavorando alle liste, a Poggio l' ex sindaco Tonino Palomba ha già presentato sui social la sua squadra.

Una civica di orientamento di centrosinistra che si chiama Uniti per Poggio Sannita. Pronti per tornare ad amministrare dopo i cinque anni dell' attuale sindaco Giuseppe Orlando, di area di centrodestra.

"Cari amici- dichiara Palomba- siamo di nuovo in campo per una sfida avvincente e difficile, da vincere x il futuro del nostro paese, tutti insieme 'Uniti per Poggio Sannita'. Buon San Prospero a tutti".

Si tratta di una compagine di età media 50 anni. Il più giovane è un 38enne. Unico neo che non comporta esclusione della lista, perché si tratta di un piccolo comune: su dieci candidati consiglieri, una sola donna.