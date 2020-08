Comunali 2020 Agnone: tutto si ripete come il 2016, corsa a 3 : ecco i nomi dei candidati

È fatta. Giochi chiusi su Agnone con tre candidati a sindaco e le tre donne che hanno contribuito alle elezioni anticipate fuori dai giochi. Tra i candidati a consiglieri non ci sono nemmeno l' ex sindaco Marcovecchio e gli assessori Amicarelli e Scampamorte.

Corsa a 3 con questi candidati: Agostino Iannelli per il centrodestra, Daniele Saia per Nuovo Sogno Agnonese e Vincenzo Scarano per Identità e futuro. Tutto fermo al 2016? Quasi.

Ecco i nomi dei candidati.

Lista Esserci: Agostino Iannelli candidato sindaco: Roberto Amicone, Silvana Carosella, Giuseppe De Martino, Marco di Ciocco, Paola Giaccio, Agostino La Rocca, Giovanni Manoppella, Mariangela Marcovecchio, Germano Masciotra, Rosà Mastronardi, Paolo Scampamorte e Pino Verdile .

Lista Nuovo Sogno Agnonese. Daniele Saia candidato sindaco. Marco Cacciavillani, Giuseppina Catauro, Michela Cerbaso, Umberto Di Ciocco, Giovanni Di Nucci, Paolo Di Pietro, Amalia Gennarelli, Giovanni Labbate, Franco Marcovecchio, Raffaele Masciotra, Mario Petrecca, Enrica Sciullo

Lista Agnone Identità e Futuro. Vincenzo Scarano ( candidato sindaco) , Maddalena Maria Asmarandei, Maria Cristina Barisciano, Manuela Bartolomeo, Margherita Greco, Giovanni Mastrostefano, Franco Paoletti, Luigi Diana, Franco Marcovecchio, Andrea Pannunzio, Pasqualino De Mattia, Gino Di Ciocco, Diego Perrella.