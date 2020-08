Giovani Democratici abbracciano Nuovo Sogno Agnonese: Michela Cerbaso a sostegno di Daniele Saia

Amministrative Agnone 20-21 Settembre 2020

Michela Cerbaso anni 22, studentessa universitaria è una delle quattro donne candidate nella lista di Nuovo Sogno Agnonese, lista civica che abbraccia la società civile e il centro-sinistra agnonese. Cerbaso riveste anche il ruolo di segretaria del Circolo Pd " Libero Serafini" di Agnone, è una delle segretarie più giovani del PD molisano. La sua candidatura e' a sostegno del candidato sindaco della lista, Daniele Saia, agnonese, geologo, 46 anni, ex consigliere provinciale, comunale e assessore nella giunta del compianto sindaco Carosella. Per Michela Cerbaso arriva una nota di appoggio alla sua candidatura dai Giovani per Agnone Democratica, un bel gruppo di ragazzi e ragazze impegnati per il sociale e su tematiche inerenti il territorio altomolisano. Il cordinatore dei giovani Democratici Enrico De Simone nella nota, motiva il sostegno del suo gruppo alla giovane candidata.

"La collaborazione tra Giovani per Agnone Democratica e Nuovo Sogno Agnonese si fa sempre più stretta: Michela Cerbaso è la nostra espressione all'interno della lista che vede Daniele Saia come candidato sindaco. Riponiamo piena fiducia nelle capacità di Michela e siamo sicuri possa interpretare al meglio le istanze giovanili. Il valore meritocratico è uno dei capisaldi della nostra linea politica e Michela ne è la rappresentazione, venendo dall’esperienza di segretaria del circolo PD cittadino. La sua forza e la sua determinazione da giovane donna impegnata politicamente sono un esempio per noi ed è per questo che le garantiremo tutto il nostro sostegno. Per credere, insieme, al Nuovo e Giovane Sogno Agnonese!"

Il coordinatore dei Giovani per Agnone Democratica Enrico De Simone