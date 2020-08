Agnone, le elezioni confermano un paese vecchio e tradizionalista: nelle liste poche donne e pochi giovani

Amministrative Agnone 2020. La lista più giovane è quella di Agnone Identità e Futuro, intorno ai 42 anni l'età media, la più vecchia quella di nuovo Sogno Agnonese, oltre i 50 anni, tra le due Esserci, la lista del centro destra età media sui 49 anni. I candidati sono, compreso i candidati a sindaco, 39, di cui solo il 31% donne e una buona percentuale di loro sono "debuttanti"

Si evince che le donne candidate continuano ad essere una percentuale bassa, inoltre nessuna donna candidata a Sindaca e l'età media risulta essere elevata. Quest'ultimo dato in parte rispecchia l'età media dei molisani con un indice di vecchiaia alto, dopo la Liguria il Molise ha l'indice più alto di vecchiaia e in parte riferendosi ai dati nazionali, dove i ruoli in politica o di grande responsabilità sono detenuti da uomini anziani che rimangono attaccati ai posti di comando.