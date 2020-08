Covid 19, secondo ricovero in malattie infettive e un guarito: i casi scendono a 56

Giornata relativamente tranquilla quella relativa al Covid 19 in Molise. Su 104 tamponi processati c' è un guarito a Ururi. La parte negativa del bollettino è il secondo ricovero in malattie infettive a Campobasso. Si tratta di un positivo di Termoli.

In totale sono 30317 i tamponi processati di cui 1193 di controllo, 511 positivi.

I casi attivi sono 56 di cui 2 ricoveri in malattie infettive e 54 isolati a domicilio in quanto asintomatici. I pazienti guariti sono 432 e i decessi 23, 113 le persone in isolamento fiduciario.