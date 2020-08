Roccamandolfi ospita " la vita in diretta estate": le inviate Debora Ergas e Sandra Milo alla scoperta dei sapori locali

Seconda tappa del secondo giro in Molise per "La vita in diretta estate" con le inviate d' eccezione Sandra Milo e Debora Ergas.

Questa volta sono tornate in provincia di Isernia, sotto il Castello di Roccamandolfi. E come ormai è uso della trasmissione hanno promosso il territorio e le tradizioni alimentari del posto.

Tra le altre il formaggio con la scorza nera, realizzata con l' effetto del carbone alimentare. Poi la polenta con la salsiccia e il vino rosso.

Termina domani a Castelpetroso il loro giro in Molise. E chissà se non rivedremo questo duo prima della chiusura della trasmissione a fine settembre.