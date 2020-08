Venafro paura e spavento per un incendio avvenuto in una palazzina

Per cause in fase d’accertamento un incendio, intorno alle 12.30 di oggi, si è sviluppato all’ultimo piano di una palazzina in in pieno centro di Venafro. Ad ora le cause dell'incendio sono in via di accertamento. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia.- La palazzina immediatamente e' stata evacuata.

Nessuno degli abitanti ha riportato ferite ma solo un grande spavento.In casa al momento dell'incendio non c'era nessuno. Dopo ore di lavoro le fiamme venivano domate fermo restando i danni riportati nell'appartamento incendiato.