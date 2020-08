Vastogirardi, crisi di maggioranza. Apollonio: il sindaco Rosato "uomo solo al comando,confronto sconosciuto"

A circa un anno dal rinnovo del consiglio comunale e del sindaco di Vastogirardi, è crisi.Il quarantenne consigliere Andrea Apollonio lascia la maggioranza e con una lettera aperta ai cittadini motiva questa sua scelta. Il sindaco, Luigi Rosato, il suo operato nel merito e nei metodi è al centro delle rivendicazioni di Apollonio. A suo dire Rosato ha "disatteso tutte le promesse fatte in campagna elettorale" l' accusa politica quella" di essere "un uomo solo al comando" Di " avere una allergia al confronto e alla collegialità" e continua entrando nel merito delle scelte politiche programmatiche per la comunità dei vastesi e afferma" in un anno non si è fatta una qualsiasi programmazione a medio termine"

In allegato la lettera del consigliere Apollonio