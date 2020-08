Covid 19 e scuola, l' intervento di Farina: a Trivento come in Italia non si pensa a risolvere il problema trasporti

Per la riapertura delle scuole il non aver compreso che il problema dei problemi era e è il trasporto scolastico è stata una grave distrazione, che oggi trova la sua puntuale conferma. Non ci voleva la zingara per comprendere che il distanziamento sociale era più difficile risolverlo sui trasporti che all’interno della scuola, così come dal trasporto scolastico sarebbe dipeso anche l’orario scolastico sia di entrata che di uscita degli alunni. Si dovrà fare un unico turno o un doppio turno di scuola sia per il rispetto degli orari di trasporto che per l’insufficienza di numero delle aule ? Pertanto già dalla chiusura del decorso anno scolastico bisognava avere un quadro esatto di tutti gli alunni in entrata , di quelli che traghettavano nelle classi successive e di quelli che uscivano definitivamente sia dalle scuole dell’obbligo che dagli istituti superiori; bisognava sapere anche i luoghi di provenienza degli alunni per avere una esatta situazione di quelli che avevano assoluto bisogno di essere trasportati di quelli che avevano l’alternativa di recarsi a piedi o accompagnati dai genitori. Solo così i Comuni avrebbero potuto già stabilire criteri certi per l’appalto dei servizi ed il conseguente costo economico che grava sugli utenti. Al contrario si assiste che solo a fine mese di agosto, ossia a 14 giorni dall’apertura dell’anno le amministrazioni comunali , come quella di Trivento, hanno pubblicato un avviso per informare e sollecitare i genitori a presentare le domande per il trasporto scolastico dei loro figli. Inoltre il trasporto scolastico viene sia assicurato in proprio dalle amministrazioni comunale che tramite servizio pubblico con mezzi regionali per cui il coordinamento tra scuole, Comuni e Regioni diventa indispensabile per portare gli alunni nelle rispettive scuole in tempi consoni all’orario scolastico se non si vuol correre il rischio di far attendere gli alunni fuori dalla scuola sia all’entrata che all’uscita. Ed anche in questo caso mentre si assiste allo stravagante trasporto dei banchi monoposto nelle scuole come se fosse una sorpresa pasquale nulla è dato sapere quando e in che modo gli alunni potranno entrare a scuola ad occupare i loro posti Il non aver compreso che i problemi esterni alla scuola inevitabilmente si riflettono e complicano quelli interni è stata una superficialità che potremmo pagare cara Comunque buon anno scolastico a tutti gli utenti della scuola