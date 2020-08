Agnone comunali 2020, ecco le domande dei cittadini sul futuro del paese: a quando le risposte dei candidati?

Amministrative Agnone settembre 2020: Le liste elettorali sono state pubblicate sul sito del comune, e con esse i programmi. Ma in questa campagna elettorale appena avviata di programmi ancora non ne parla nessuno. E' vero che siamo in agosto, ma i programmi pur essendo pubblici, sarebbe necessario aprire delle discussioni nel merito. Banale a dirsi perchè scontato, tutti i programmi elettorali somigliano ai libri dei sogni.Ricodano la mitologia, Icaro,mitico figlio di Dedalo e di Naucrate, fece un volo azzardato di cui rimase vittima.

Perciò importante dover spiegare i programmi e rispondere possibilmente, se i cittadini non chiedono troppo, alle domande. I sistemi per fare campagna elettorale sono molteplici, la storia in Italia ci ha insegnato che si praticavano e forse si pratica ancora, anche il famoso perverso meccanismo del “a Fra’ che te serve” ad indicare un sistema di favoritismi e corruttele più o meno evidenti,. A Roma dove il sistema è stato perpetrato per lunghi anni, e non e' del tutto scomparso, arrestarono tutta la giunta dell'allora sindaco Carraro ma non certo e' il caso di Agnone, dove episodi di questa natura non sono stati mai segnalati.

Una campagna elettorale onesta, penetrante e di qualità va fatta mettendosi da subito a disposizione dei cittadini, spiegando cosa si intende fare nell'immediato, a medio termine a lungo termine

Per l'immediato, dunque, cosa si intende fare per non chiudere per mancanza di studenti le nostre scuole che già oggi rappresentano difficoltà nel raggiungere i numeri per fare una classe? Cosa programmate per attrarre studenti provenienti dai paesi limitrofi?

Quali azioni mettere in atto per fronteggiare la disastrosa emergenza idrica visto che a Agnone nel 2020, in Alto Molise non in Puglia, si razionalizza l'acqua nelle case ?

Cosa si intende fare per aiutare le famiglie in difficoltà? e senza fare voli pindarici sulla sanità ma per esigere un diritto essenziale alla salute, come mettere in sicurezza le persone che presentano problemi da trattare con un sistema emergenziale sanitario certo?

E per i bambini non sarebbe necessario un pediatra a Agnone presente tutti i giorni e i festivi senza dover ricorrere nei giorni festivi all'ospedale Veneziale di Isernia per una febbre elevata?

E per il decoro urbano? Erbacce alte dappertutto, buche sulle arterie principali Agnonesi, come si risolvono? non certo con le solite pezze o aspettando che madre natura secchi le erbacce

Proverete a diminuire la pressione fiscale che ha un peso eccessivo sulle famiglie?

Per i costi del riscaldamento nelle case in un paese freddo come Agnone, costo che incide in maniera determinante sui budget familari, i cittadini potranno aspirare a degli sgravi?

Certo anche come produrre benessere, posti di lavoro attraverso azioni concrete, ma quali? Il turismo importante settore come va sviluppato? se si vuole però sviluppare non avendo acqua nelle case e chiudendo anche l'Info point,come quest'anno e' accaduto, con i turisti allo sbando, diventa difficile.

Le vecchie imprese come sostenerle? E come promuovere la nascita di nuove imprese per incentivare i giovani a restare?, con quali strumenti economici e fiscali ? l'ospedale, le scuole, le poste, le forze dell'ordine, gli sportelli delle banche, i mezzi di trasporto non vengono delocalizzati solo se la popolazione cresce.

Domandine semplici, elementari forse per chi è abituato a fare grossi progetti ma che incidono sulla qualità della vita delle persone. Non è presto per entrare nel vivo della campagna elettorale perchè gli aspiranti sindaci dovrebbero mettersi al servizio dei cittadini non continuare a fare riunioni autoreferenziali nelle sacre stanze o nei caffe' di Agnone, ma in luoghi accessibili a tutti con le precauzioni necessarie, perchè le domande da fare in una realtà in un paese che presenta tante criticità come Agnone, sono tante, percio' solo lo sprint dell'ultima settimana antecedente la chiusura della campagna elettorale, appare riduttivo