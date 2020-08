Agnone, negative al tampone la parrucchiera e sua nonna: scampato pericolo Covid per l' Altomolise

La comunità agnonese da circa due giorni e' in uno stato di fibrillazione. Il motivo, la notizia, passata di bocca in bocca, di un sospetto Covid 19 positivo attribuito ad una signora anziana, la nonna di una giovane donna che gestisce una attività nel centro del paese. La notizia ha le sue fondamenta, la signora anziana presentava una sintomatologia sospetta, il curante, come indispensabile nei casi sospetti, ha attivato la procedura anti-covid , innanzitutto cercando disconferma o conferma ai suoi sospetti, sottoponendo a tampone faringeo l'anziana signora e alcuni membri della stessa famiglia e per precauzione in attesa delle risposte dalla Asrem, l'attività commerciale della nipote è stata sospesa temporaneamente. Oggi la bella notizia, dai dati ufficiali, la nonna e la nipote sono risultate negative ai tamponi processati

In caso di sospetto, visto che in varie regioni italiane si accendono cluster da covid 19, la prevenzione è indispensabile, meglio esagerare per eccesso di zelo che sottovalutare la situazione sanitaria del paziente. Il covid 19 è stato relativamente contenuto, con il lookdown e le misure restrittive emanate dal governo tutt'ora in vigore, ma mai abbassare la guardia e il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine non vanno sottovalutati la dove è previsto e necessario. Ma tutto bene ciò che finisce bene e fortunatamente anche le condizioni di salute della nonnina sono migliorate.