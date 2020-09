Agnone, arriva anche il video di presentazione di Nuovo Sogno Agnonese: self promotion dei candidati e enunciazione di linee programmatiche

Su you tube casualmente abbiamo trovato un mini video di presentazione dei candidati con la lista Nuovo Sogno Agnonese, lista civica di ispirazione di centro sinistra. Il video, ci duole dirlo, presenta difficoltà nell'audio e nella visione delle immagini. In ogni caso si coglie una panoramica dell'insieme. Al candidato sindaco Daniele Saia sono stati riservati solo una manciata di secondi nei quali mostra di credere nella sua squadra sia per la eterogeneità nella composizione che nelle qualità intrinseche dei singoli candidati, secondo Saia elementi di forza per la realizzazione del programma nei cinque anni di legislatura che li attende in caso di vittoria.

Ogni candidato partendo dalla sua esperienza e elencando le attività svolte si ripropone di raggiungere degli obiettivi nell'ambito del un programma elaborato,in ordine: Potenziamento del servizio di Protezione civile comunale, servizi all'impresa, sanità ospedaliera,territoriale,tele medicina, cooperativa di comunità, servizi sociali, qualità dell'ambiente,settore agricolo e zootecnia, cultura, informatica, energie alternative, progetti per i giovani, nuove forme di lavoro. I progetti sono ambiziosi e abbracciano molti settori della gestione di un comune,alcuni dei progetti elencati travalicano le sole competenze comunali e sono di difficile realizzazione se non creando necessariamente una stretta sinergia tra comune, regione e ministeri di competenza e istituzioni dell'UE, che richiede per la realizzazione tempi non brevissimi.

Naturalmente una presentazione veloce che poco lascia intendere sulla bontà qualitativa e la congruità di tali progetti e i tempi per la realizzazione. Un elenco di progetti da realizzare non può essere esaustivo per la comprensione dei più. In ogni caso nell'elenco mancano le attività principali di un comune: disciplina del traffico, controllo delle acque e acquedotti, fognature, smaltimento dei rifiuti, illuminazione pubblica, tributi, diritto allo studio (mense, trasporti scolastici, corsi d’istruzione per adulti);attività culturali, artistiche e sportive, attività meno ambiziose ma urgenti e concrete.