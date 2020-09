Gam nessuna soluzione per i lavoratori e il tempo stringe: alle 15 incontro con Marone dopo il presidio

Il 3 ottobre si avvicina e per l' azienda Gam di Bojano torna la paura ciclica di lasciare senza reddito le famiglie molisane.

Sei mesi di Covid hanno rallentato la questione ma siamo nuovamente a un mese dalla scadenza della situazione e nulla è stato ancora deciso.

Si parla del fitto di ramo di azienda per permettere di ottenere almeno gli ammortizzatori sociali. Gli operai, in presidio da questa mattina davanti alla sede della Giunta Regionale, hanno ottenuto in tal senso un incontro che parte da questo pomeriggio alle 15 nella sede dell' assessorato al Lavoro. Al tavolo ci sarà Michele Marone e probabilmente anche il presidente della Giunta Regionale Donato Toma, che ha rifiutato di incontrarli in mattinata a causa di alcuni impegni sull' avvio dell' anno scolastico.

In base a quanto accadrà oggi pomeriggio i lavoratori decideranno se e come continuare la protesta.