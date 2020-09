Covid 19, 4 nuovi casi e 1 guarito: uno di questi è di Carovilli e rientra da Roma

Ancora positivi in Molise per quanto riguarda il Covid 19. La brutta notizia è che l' Altomolise non è più Covid free.

Uno dei quattro casi odierni riguarda Carovilli ed è rientrato da Roma. Gli altri tre positivi due sono di Montenero di Bisaccia rientrati dall' Abruzzo e uno di Bojano di rientro dalla Repubblica Dominicana.

C'è però un guarito ed è di Campolieto del vluste immigrati. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 197.

In totale quelli processati sono 33340 di cui 1255 di controllo, 31543 negativi e 534 positivi.

Quelli attuali sono 78 di cui 3 ricoverati in malattie infettive e 75 isolati a domicilio. I guariti sono 433, i decessi 23 e i soggetti in isolamento 126.