Molise Ora, nasce il nuovo comitato Under 30 di giovani vivaci e competenti

Si chiama MoliseOra e ha l’obiettivo di coinvolgere i tanti giovani eccellenti e meritevoli della nostra regione.

Donne e Uomini, molisani residenti nel resto del Mondo e persone di altre regioni residenti in Molise. L' importante è non aver superato il 30esimo anno di età (comitato esclusivo per gli under 30) e avere a cuore il nostro amato Molise per uno sviluppo innovativo del territorio.

Il nuovo comitato di Italia Viva Molise è stato appena aperto dal “giovane” dottorando molisano Tony DI Fabbio, residente in Germania ma sempre attento alle tematiche attuali e futuristiche regionali e nazionali.

Sarà possibile trattare ed approfondire qualsiasi tema che interessa il Molise: dall' imprenditorialità alle start up, dalle innovazioni in agricoltura e nei trasporti, alla sempre attuale situazione della sanità. Si parlerà anche di pari opportunità e di politiche sociali.

Insomma, tutto ciò che è presente ma da proiettare nel futuro. Si vogliono ideare insieme tanti Progetti Vivaci affinché si possa pensare che il Molise continuerà ad esistere ed inizierà finalmente a risorgere.

Per evitare la morte di una terra che ha ancora tanto da dire e da dare alle giovani generazioni.

Le iscrizioni sono Aperte senza alcun obbligo di tessera di partito. Basta una iscrizione al sito web per partecipare al comitato tramite il seguente link

http://www.italiaviva.it/276109

e il futuro del Molise sarà ora.