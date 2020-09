Covid 19 e Donkeys Agnone: la squadra della presidente Melloni si sottopone al test sierologico Covid 19 e estende l'invito ad effettuarlo agli agnonesi

"I Donkeys Agnone, in collaborazione con la Croce Rossa, vi aspettano in Piazza Unità d’Italia per il test sierologico Covid-19 fino alle 13.30!

Costo €20,00!"

E' questo l'annuncio apparso sui social sulla pagina FB dei DONKEYS, Squadra di calcio dilettantistica che milita nel Campionato di Promozione Molisana. I giovani calciatori coordinati dalla presidente della squadra Annalisa Melloni e l'allenatore Pierpaolo Sammartino, hanno organizzato, in vista della ripresa dell' attività sportiva , a giorni finalmente potranno riprendere gli allenamenti, e in stretta collaborazione con la Croce Rossa Italiana, comitato di Isernia, la procedura per essere sottoposti al test sierologico finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed hanno invitato la popolazione a praticare il test. I test saranno effettuati fino alle ore 13, da personale della CRI qualificato in Piazza Unità d'Italia.Finora le persone che si sono volontariamente sottoposte al test sono, oltre i calciatori, che hanno l'obbligo di praticarlo in base dal protocollo attuativo per il calcio, circa una cinquantina.