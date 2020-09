Merola (FP CGIL): tamponi/test sierologici al personale penitenziario di stanza in Abruzzo e Molise. Coinvolti i Governatori delle Regioni ed Autorità Sanitarie. Considerata l'escalation di casi positivi accertati nel nostro Paese e vista la vulnerabilità ambientale delle carceri, la FP CGIL Abruzzo Molise torna nuovamente ad appellarsi alle Istituzioni, affinché vengano avviate attività di prevenzione con indagini (tamponi o test), come già poste in essere nel mese di maggio scorso. A riferirlo è Giuseppe MEROLA Coordinatore Regionale FP CGIL Abruzzo Molise - Polizia Penitenziaria, che nei giorni scorsi ha inviato una missiva ai Governatori Marsilio e Toma, alle Autorità Sanitarie territoriali, al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Non abbiamo alcun intento di incalzare allarmismi e dare opinioni di merito, non avendo alcune competenze tecniche-scientifiche, ma la preoccupazione è tanta - continua il sindacalista - e assolutamente non possiamo sottovalutare il problema che, ormai da mesi, specie nelle ultime settimane, sta generando un ingente numero di soggetti positivi al COVID19 Il personale penitenziario è esposto ad oggettivi rischi biologici e per questo, come già fatto all'inizio del periodo epidemico, ci siamo appellati per ogni valutazione ed intervento del caso, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori - conclude MEROLA -