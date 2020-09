Sciulli a colloquio con Provenzano: Covid 19 e i problemi nei piccoli comuni molisani per scuola, trasporti per gli studenti e Ospedale di Agnone, gli argomenti trattati

Impiego delle risorse derivanti dai nuovi strumenti europei, Next Generation EU e nuove opportunità aperte dalla nuova programmazione 2021-2027: il Ministro Giuseppe Provenzano convoca il presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli. L’impiego delle risorse europee rappresenta un tassello fondamentale della ripresa post Covid, in particolare per il Sud. Nelle scorse settimane il presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli, ha inviato delle osservazioni al Ministero. Suggerimenti e idee che sono piaciute al ministro Provenzano il quale ha inteso convocare Sciulli a Roma per approfondire il discorso. Il dialogo tra Governo e sistema della Autonomie locali si è concretizzato con la riunione avvenuta oggi 8 settembre, alle ore 18, presso la sede del Ministero in Largo Chigi. Erano presenti le rappresentanze di ANCI Sud e i sindaci delle Città metropolitane del Sud.

Il presidente Anci Molise ha avuto un colloquio di circa trenta minuti con il Ministro. All'uscita, raggiunto telefonicamente, era palesemente soddisfatto per aver potuto rappresentare al ministro le questioni dei piccoli comuni molisani. Sciulli ha chiesto al ministro di affrontare e risolvere i problemi dei piccoli comuni adottando misure differenti rispetto ai grandi centri ,riferendosi in particolare alla imminente riapertura delle scuole e come conciliare le misure di sicurezza relative alla prevenzione della pandemia da Covid 19, con i trasporti nei mini bus per bambini costretti a raggiungere Agnone. Difatti il presidente spiegava che ogni minibus contiene circa 7 bambini, con l'obbligo del distanziamento occorrerebbe un numero maggiore di mini bus per trasportare 3-4 bambini alla volta. Anche in questa occasione il presidente Sciulli ha ribadito l'importanza dell'ospedale di Agnone il San Francesco Caracciolo che copre le esigenze sanitarie della popolazione dell'Alto Molise e l'Alto Vastese. Al ministro l'argomento posto era noto, vista la sua venuta ad Agnone per un confronto tra cittadini, imprenditori e amministratori il 28 gennaio 2020 e in quella occasione visitò anche l'Ospedale Agnonese.Sciulli ha sollecitato ulteriormente il ministro per una soluzione efficace per far ripartire l'ospedale dotandolo di risorse umane e tecnologiche in tempi brevi.