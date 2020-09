​L'Ispettorato Territoriale del lavoro di Campobasso Isernia pubblica l'informativa sul conferimento delle onorificenze per l’anno 2021.

INFORMATIVA STELLE AL MERITO DEL LAVORO Conferimento delle onorificenze per l’anno 2021 In occasione della ricorrenza del 1° maggio, si rinnoverà la cerimonia per il conferimento della "Stella al Merito del lavoro", secondo quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992 n°143. In particolare, potranno essere insigniti le lavoratrici ed i lavoratori che:

 si siano distinti per particolari meriti di perizia , laboriosità e buona condotta morale;

 abbiano, con invenzioni o innovazioni, migliorato i metodi di lavorazione o contribuito al perfezionamento delle misure di sicurezza;

 abbiano trasmesso saperi e valori lavorativi alle nuove generazioni.

Tale onorificenza è destinata alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti, anche soci d’imprese cooperative, con almeno 50 anni d’età e 25 anni di servizio, prestati, in qualità di operai, impiegati o dirigenti, esclusivamente nel settore privato. Le proposte di conferimento della decorazione, redatte secondo la modulistica presente sul sito del Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-eservizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx, possono essere presentate dai datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali o anche direttamente dai lavoratori interessati e devono pervenire tassativamente entro il 31 ottobre 2020 all’ Ispettorato Territoriale del Lavoro Campobasso-Isernia, in via S.Giovanni,55 (ex compartimento delle Poste) - 86100 - Campobasso.

L’istanza dev’essere corredata dei seguenti documenti, redatti in carta semplice, afferenti la persona da proporre per l’onorificenza:

1. autocertificazione relativa alla nascita;

2. autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana;

3. attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento;

4. attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;

5. curriculum vitae;

6. autorizzazione da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);

7. recapito telefonico, e-mail. Le attestazioni di cui ai punti

3) e 4) ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto

5) possono essere anche contenuti in un documento unico rilasciato dal datore di lavoro presso cui il lavoratore presta o ha prestato la propria attività. Nel caso in cui l'interessato abbia prestato servizio presso più aziende, occorrerà allegare gli attestati relativi ai servizi precedenti.

Si sottolinea, poi, che le istanze avanzate nel corso degli anni precedenti devono ritenersi decadute e, pertanto, dovranno essere nuovamente presentate per la selezione delle candidature per il conferimento della “Stella al Merito del Lavoro” per l’anno 2021.

Ulteriori informazioni al riguardo potranno essere richieste all’Ispettorato Territoriale del Lavoro Campobasso-Isernia, telefonando al numero 0874-1958101 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: ITL.Campobasso-Isernia@Ispettorato.gov.it o all’indirizzo PEC itl.campobassoisernia@pec.ispettorato.gov.it