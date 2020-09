CO.CO.PRO lancia l’appello: “inizio dell’anno scolastico nei peggior dei modi possibili”

In data odierna, apprendiamo sul sito dell'Azienda Trasporti Molise (ATM), che la stessa ha provveduto a sospendere il servizio scolastico Isernia-Venafro-Cassino.

Di conseguenza, gli studenti che dall'Alto Molise devono recarsi presso gli istituiti siti a Cassino, avranno due opzioni: o prendere l'affollatissimo treno Campobasso - Roma, con partenza da Venafro alle 7:08 e con arrivo alle 7.34 , che normalmente arriva da Isernia già pieno, oppure prendere l'unico bus disponibile alle 07:45 ,che però arriverebbe non in orario utile per l'inizio delle lezioni.

Non si capisce come mai, in tempi di Covid-19, si debbano sospendere le corse degli autobus quando gli stessi non possono ospitare la capienza massima disponibile.

Quindi, auspichiamo che immediatamente venga ripristinata tale corsa e, anzi, eventualmente aumentate le corse Isernia-Venafro-Cassino , in modo da consentire la massima sicurezza in tema di norme anti -contagio all'interno degli autobus.

Il Presidente e il Vicepresidente del CO.CO.PRO. di Isernia