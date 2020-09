L' ago che fa bene, l'agnonese agopunturista dottor Gabriele Amicarelli si racconta a radionews 24

Gabriele Amicarelli, medico chirurgo di Agnone, agopuntorista in una intervista a Radio news 24 #livesocial spiega le origini dell'Agopuntura, e il suo uso e le indicazioni. Il dott Amicarelli pratica l'agopuntura da circa dieci anni, pratica popolare in Paesi importanti come gli Stati Uniti, la Cina, l'Australia, il Regno Unito, la Germania, la Svezia, la Norvegia, la Svizzera e l'Italia.

Secondo alcune indagini statistiche, al momento attuale sarebbe la tecnica di medicina alternativa più diffusa in Europa.

L'agopuntura ha ricevuto il riconoscimento e l'approvazione non solo da parte dei servizi sanitari delle varie Nazioni del Mondo (es: il National Health Service del Regno Unito o il National Institutes of Health degli Stati Uniti), ma anche da parte dell'OMS, ossia l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

