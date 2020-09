Apertura scuola: Il saluto del Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “Majorana-Fascitelli” Prof.ssa Carmelina Di Nezza

Carissimi,

siamo finalmente pronti a ripartire!

Sono stati mesi di lavoro estenuante, in cui la ripresa delle attività in presenza è stata più volte messa in discussione. La lista delle azioni da mettere in campo per garantire agli studenti e al personale di tornare senza rischi nelle aule scolastiche era talmente lunga che all’inizio sembrava quasi impossibile riuscire a spuntare tutte le voci.

Ma il desiderio di riportare la vita tra i nostri banchi, di tornare a guardarci negli occhi e ritrovare la normalità perduta ci hanno dato una tenacia e una determinazione tali da permetterci di superare i tanti ostacoli e le imprevedibili difficoltà che immancabilmente si sono presentati sul nostro cammino. Non ci siamo mai fermati: abbiamo avviato un dialogo intenso e proficuo con l’USR e con le Istituzioni, abbiamo cercato e trovato soluzioni, ridisegnato i nostri spazi e riscritto le norme per una convivenza “sicura” all’interno della nostra scuola, nel totale rispetto delle indicazioni fornite dal CTS e dall’ISS.

E ora, con grande soddisfazione, posso dire che di tanto lavoro stiamo finalmente raccogliendo i frutti. I nostri due edifici sono pronti a riaprire le porte e ad accogliere i quasi novecento alunni che hanno affollato gli schermi dei nostri PC nei lunghi mesi di lockdown.

Siamo ansiosi di tornare a sentire le loro voci in queste aule: vogliamo dimenticare il silenzio assordante e la solitudine di quel triste periodo. Vogliamo sentire il calore delle loro emozioni, lasciarci ispirare dall’entusiasmo, dalla vitalità e dalla spontaneità della loro giovane età.

Certo, non tutto sarà come prima, ma sono sicura che la voglia di ritrovarsi e stare insieme ci aiuterà a rispettare le regole e a sopportare le piccole privazioni che dovremo imporci. La mascherina coprirà in parte i nostri volti, ma gli occhi sapranno sorridere al posto delle labbra e comunicare a tutti la gioia di essere nuovamente vicini.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il tanto impegno profuso. Un ringraziamento di cuore va perciò ai miei collaboratori e al mio staff per il loro prezioso contributo alla gestione dell’emergenza; al DSGA per la lucidità e la professionalità che riesce a conservare anche nelle situazioni più complesse; al prezioso personale ATA e a quei docenti che, anche al di fuori dell’orario di lavoro, anche quando non era stato loro richiesto, hanno lavorato per garantire la ripartenza; alle famiglie che, con la loro complicità e le loro dimostrazioni di stima, hanno motivato e coadiuvato il nostro lavoro. Tutti voi avete anteposto la passione, lo spirito di sacrificio, il profondo senso di appartenenza alla stanchezza che, più volte, ci ha minati.

A voi ragazzi rivolgo un grazie speciale per la pazienza e la maturità con la quale avete affrontato questo difficile periodo. Ripongo grande fiducia in voi e mi aspetto a scuola quella stessa serietà che avete dimostrato durante la DaD.

Proteggiamoci l’un l’altro, sentiamoci responsabili gli uni degli altri e, con la dovuta attenzione e con uno scrupoloso rispetto delle regole, riusciremo a costruire rinnovate quotidianità, socialità e solidarietà.

E allora, ripartiamo con il piede giusto, ripartiamo in sicurezza!

Buon anno scolastico!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmelina DI NEZZA