Impiantistica sportiva, Sciulli: "Maggiori fondi a disposizione per i Comuni"

L'Istituto del Credito Sportivo ha incrementato i plafond di mutui messi a disposizione delle iniziative in collaborazione con l’Anci dedicati all’impiantistica sportiva: “Sport Missione Comune 2020” e “Comuni in pista 2020” che negli ultimi anni hanno consentito la realizzazione di oltre 2.000 cantieri. In particolare, per "Sport Missione Comune" 2020 il plafond di mutui inizialmente stanziato di € 80.000.000,00 (ottantamilioni) passa a 160.000.000,00 (centosessanta milioni) mentre per "Comuni in pista 2020" il plafond di mutui di € 20.000.000,00 (ventimilioni) passa a 25.000.000,00 (venticinque milioni). Fino al 5 dicembre 2020, è dunque possibile presentare le istanze finalizzate al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi. I relativi bandi e i documenti necessari per la domanda di mutuo, al link: https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi/