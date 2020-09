Asrem si prende cura di te, l'azienda aderisce alla campagna Movida Covid free dell'Oms

Un breve video esplicativo realizzato a cura della direzione strategica, ripercorre l' incredibile impegno organizzativo che ha garantito la gestione dell'emergenza pandemica,evidenziando azioni ed elementi del Piano finalizzati alla tutela della sicurezza dei pazienti e degli operatori.

Asrem si prende cura di te ha previsto II lancio della campagna

Movida Covid free

Riservata ai giovani molisani, dai 18 ai 35 anni, che prevede l'effettuazione gratuita di test sierologici per la ricerca dl anticorpi Covid-19 nelle piazze dei Comuni di Campobasso sabato 13 settembre, piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 19-23, Isernia sabato 26 settembre dalle ore 14 pIazza Celestino V e Termoli 3 ottobre, dalle ore 19-23 in Piazza Vittorio Emanuele 1.

Nel contempo a partire da lunedì al venerdì gli operatori sanitari dei presidi ospedalieri aziendali e del 118 saranno progressivamente sottoposti a ulteriore screening mediante test sierologico quantitativo,' Per tre giorni, inoltre, dal 19 settembre, la sede centrale dell'azienda In via Ugo Petrella 1 a Campobasso, resterà illuminato in colore arancione, scelto dall'Oms come rappresentativo dell'evento. La luce rossa che dal 13 marzo illumina simbolicamente la facciata dello stesso testimoniare l'impegno dell'Asrem resterà accesa lino alla fine dell'emergenza, In onore dl coloro che non ce l'hanno fatta.