Carovilli: Vince il Sì al taglio dei parlamentari

"Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche degli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n.240 del 12 ottobre 2019?"

Questo il quesito referendario cui l'elettorato Italiano ha dato una risposta durante il primo election day dell'era covid datato 20 e 21 settembre 2020. Gli italiani dunque sono stati chiamati alle urne per esprimersi in merito alla riforma che prevede il taglio del numero dei parlamentari.

Carovilli, piccolo centro dell'Alto Molise ha promosso a pieni voti la riforma; il si è stato infatti il protagonista assoluto di tutte e tre le sezioni elettorali. Questi nel dettaglio i risultati:

Sezione 1

Si 161

No 76

Bianche 1

Nulle 0

Sezione 2

Si 228

No 69

Bianche 4

Nulle 5

Sezione 3

Si 56

No 14

Bianche 0

Nulle 0