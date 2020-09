Evento-"Un caffè con l'Ambasciatore 2.0" Viktor Elbling risponde alle domande dei giovani democratici per Agnone

Ieri pomeriggio, su invito della funzionaria di Europe Direct Molise Carmela Basile che ringraziamo, abbiamo partecipato all'evento "Un caffè con l'Ambasciatore 2.0" in cui abbiamo avuto modo di dialogare con l'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling.

L'Ambasciatore ha risposto alle nostre domande: una sul tema integrazione economica e sociale a livello europeo e una sulla presenza dell'Europa sulla base micro regionale.

Elbling ha spiegato che l'Europa è solita raggiungere forme di integrazione più ampie e di crescita durante i periodi di crisi come quello che è stata, e ancora è, l'emergenza sanitaria legata al Covid-19. È proprio in questi momenti che i singoli Paesi realizzano che da soli non sono capaci di gestire questioni così importanti e quindi ricorrono alla forza della coesione europea. Ne sono dimostrazione le azioni messe in campo recentemente, come il SURE, Next Generation EU e Recovery Fund.

A livello micro, l'Unione Europea è saldamente presente. Molti sono i fondi destinati alle piccole regioni che toccano vari ambiti e permettono un accesso efficace a risorse economiche in grado di valorizzare anche le aree interne come la nostra.

Molti sono anche gli incentivi disponibili agli studenti, come i progetti Erasmus ed Erasmus+.

L'evento è stato oggetto anche di un servizio di TGR Molise disponibile al seguente link: https://bit.ly/3iXv2pE