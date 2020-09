Consiglieri di minoranza assenti alla proclamazione: Scarano, non sapevamo della cerimonia, nessuno si è preoccupato di informaci

La proclamazione del sindaco e dei consiglieri è avvenuta il giorno 23 settembre alle ore 11. Il sindaco eletto Daniele Saia e i nuovi consiglieri della sua maggioranza erano tutti presenti alla relazione del presidente dei seggi elettorali del comune di Agnone, avv Marco Marinelli, presenti anche un esiguo pubblico oltre la stampa.. Sono stati in quella occasione proclamati a ragion veduta anche i consiglieri di minoranza , i tre consiglieri eletti nella lista di Scarano identità e futuro e un consigliere di Iannelli, lista "Esserci". A nessuno è sfuggito in quella sede che i consiglieri eletti della minoranza erano assenti, fatto che poteva essere interpretato come uno sgarbo istituzionale soprattutto nei confronti dei cittadini che nell'urna hanno accordato a loro la fiducia. Ma giunge una dichiarazione dai tre consiglieri, Scarano, Paoletti e Margherita Greco, nella quale motivano la loro assenza, pur non essendo obbligatoria la presenza.

Vincenzo Scarano, Margherita Greco e Franco Paoletti, eletti per la Lista Agnone Identità e Futuro, informano che non hanno partecipato alla cerimonia di proclamazione degli eletti che si è tenuta il 23 settembre scorso, poiché non hanno ricevuto alcun avviso né in merito al giorno né in merito all'orario in cui si sarebbe tenuta la cerimonia stessa.

Fatta richiesta al Comune delle ragioni del mancato avviso, sono stati informati che "Nessuna norma impone una convocazione ufficiale. Non ce ne sono mai state né ce ne sarebbero potute essere, dato che il Sindaco eletto e i Consiglieri eletti vengono ufficialmente individuati solo a chiusura dei lavori dell'adunanza dei Presidenti e resi noti al momento della proclamazione. Sarebbero dunque ipotizzabili e possibili solo inviti informali e di cortesia che certamente non competono alla struttura... Aggiungo che l'atto della proclamazione degli eletti prescinde dalla presenza degli interessati".

Ad ogni modo, i sottoscritti si scusano con la cittadinanza per l'assenza alla suddetta cerimonia.

Vincenzo Scarano

Margherita Greco

Franco Paoletti