Unesco giovani. Selezione per 7 nuovi soci molisani

Hai tra i 20 e i 35 anni e pensi anche tu che educazione e cultura siano i pilastri per lo sviluppo e il progresso del nostro Paese? Sei convinto dell’importanza della promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale d’Italia? Hai entusiasmo e voglia di metterti in gioco in prima persona? Unisciti alla più grande associazione giovanile per l’UNESCO!

AIGU ha appena pubblicato bandi per la selezione di nuovi soci in tutte le regioni d’Italia. Ecco le caratteristiche: i candidati, cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, dovranno essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e/o universitario ed essersi distinti per merito in ambito scolastico e/o accademico e/o professionale, nei campi dell’educazione, della scienza e della cultura.

Costituirà ulteriore titolo preferenziale la conoscenza di base del mandato dell’UNESCO ed esperienze pregresse nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite (attività di ricerca e di studio, volontariato, tirocini, stage). In particolare, si ricercano candidati che possano dare il proprio contributo attivo nei progetti già in corso a livello nazionale (EDU, progetto didattico all’interno delle scuole e università, #Unite4earth, OceanNight, Italian Youth Forum).

La nostra Associazione cerca ragazze e ragazzi che siano entusiasti e inclini al lavoro di gruppo; figure attive nell’ambito scientifico/creativo/culturale. Cerchiamo soci portatori di utopie, innamorati del proprio territorio e pronti a tutelarlo ed a valorizzarlo. I nostri progetti rappresentano anche un momento formativo di alto livello per i più giovani che non hanno ancora sviluppato un indirizzo professionale preciso, ma che desiderano cimentarsi nelle sfide raccolte dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

I candidati selezionati saranno contattati, a mezzo email, dal Rappresentante Regionale dell’Associazione per lo svolgimento di un colloquio, le cui modalità verranno comunicate successivamente agli interessati. Il bando per la regione Molise è scaricabile al link di seguito https://bit.ly/34WEEwL Maggiori Info su https://www.aiguofficial.it/aigu-cerca-nuovi-soci-candidature-aperte-unisciti-a- noi/ 25 SETTEMBRE 2020 ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI PER L’UNESCO