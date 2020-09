POSTE ITALIANE: A Isernia e provincia dal 25 settembre in pagamento le pensioni di ottobre

Da domani venerdì 25 settembre saranno in pagamento le pensioni di ottobre.

Per coloro che ritirano la pensione in contanti negli uffici postali, è prevista una turnazione alfabetica secondo un calendario che varia in base al numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento.

In 6 uffici postali della provincia è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp.