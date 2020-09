Concorso Lions "Un Poster per la Pace", il 28 settembre la premiazione degli studenti

Si svolgerà domani 28 settembre 2020, alle ore 11, al Centrum Palace di Campobasso, la Premiazione del Concorso Lions "Un Poster per la Pace" a.s. 2019/2020.

Finalmente, gli studenti che con merito si sono distinti nell'elaborazione artistica del messaggio di Pace potranno ricevere il loro premio, in particolare, potrà riceverlo la brava Nike Menniti che ha ricevuto il Premio del Distretto Lions 108 A, classificandosi prima.

A causa del lockdown, determinato dall'emergenza Covid-19, la Cerimonia Distrettuale di premiazione e quella del Lions Club Campobasso non si sono potute realizzare nel periodo di pertinenza.

Domani mattina, quindi, Nike Menniti e gli studenti qualificatisi primi nei loro Istituti, riceveranno il meritato riconoscimento in una Cerimonia che si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid e quindi con una imposta e ristretta partecipazione.

Il Lions Club Campobasso anche quest'anno è in attività con le Scuole della Città per promuovere l'edizione 2020/2021 del Concorso Internazionale Lions "Un poster per la Pace", nella certezza che i giovani sapranno ridisegnare e realizzare nuovi percorsi di Pace.