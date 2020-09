MovidaCovidfree,248 test sierologico Isernia,nessun positivo

ISERNIA, 27 SET - Nessun risultato positivo tra i 248 test sierologici effettuati a Isernia grazie a 'MovidaCovidfree', campagna di sensibilizzazione dell'Asrem e della Regione Molise rivolta principalmente ai giovani. Ieri, dalle 19 alle 23, tanti ragazzi in fila in piazza Celestino V per entrare nella tenda della Protezione Civile e sottoporsi all'esame, gratis per chi ha un'età compresa tra i 18 e 35 anni.

Il dato acquisito sarà utilissimo per l'indagine epidemiologica dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), per stabilire quanto ha circolato e circola il virus in Molise e per proteggere se stessi e gli altri con la prevenzione. A Isernia c'erano anche il direttore generale dell'azienda sanitaria Oreste Florenzano e il sindaco Giacomo D'Apollonio, soddisfatti per il buon numero di presenze. Il prossimo appuntamento di 'MovidaCovidfree' sarà sabato prossimo a Termoli (Campobasso).