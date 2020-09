Agnone - Chiusura centralino ospedale. Paglione: arrivano segnali negativi, ma non bisogna rassegnarsi

Servizi che chiudono presso l'ospedale di Agnone. E' la volta del centralino e dello spaccio all'interno della struttura che chiuderanno i battenti verso metà ottobre. Candido Paglione sindaco di Capraco, sempre in prima linea nella difesa del nosocomio agnonese ha rlasciauna dichiarazione tramite i social a tal proposito:

"Non c’è pace per l’ospedale di Agnone. Mentre tutti attendiamo novità sul suo rilancio, arrivano invece informazioni poco rassicuranti che riguardano l’imminente chiusura del centralino e del bar.

Segnali che vanno, evidentemente, in tutt’altra direzione rispetto a quanto ci si aspetterebbe.

Io voglio sperare che non sia cosi, ma siamo ormai all’atto finale di una tragedia scritta da tempo e sulla quale si continuano a dire bugie.

Tuttavia, nonostante la difficoltà del momento, credo che non è certo il caso di rassegnarsi.

Anzi, io penso, invece, che adesso più che mai occorra insistere per ottenere il pieno riconoscimento dell'ospedale di area disagiata. È l’unica strada percorribile per salvare il presidio e con esso i diritti dei cittadini di una zona che è già fortemente penalizzata sotto diversi punti di vista.

E i fondi potrebbero essere reperiti con relativa facilità, facendo ad esempio ricorso alle risorse del Recovery Fund."