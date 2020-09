Imprese, ciclo di incontri sulla ripartenza. Toma: fondamentale il confronto  

Campobasso, 30 settembre 2020 - Incontro questa mattina, in videoconferenza, con i rappresentanti delle associazioni datoriali, dei sindacati, del mondo cooperativo e della Camera di commercio, voluto dal presidente della Regione, Donato Toma, per ascoltare le esigenze dei diversi comparti e confrontarsi sulla programmazione attuativa delle risorse destinate alle imprese e connesse con la ripartenza a seguito della pandemia da Covid19. Nello specifico, il confronto ha avuto ad oggetto le misure per il rilancio delle PMI, delle filiere produttive, delle associazioni sportive, culturali e turistiche.

«È stata un’occasione importante – spiega il governatore - per analizzare la situazione, confrontarsi su come progettare ed attuare interventi sempre più efficaci e vicini alle effettive esigenze del territorio. Le risorse per garantire la ripartenza ci sono, ma occorre avere le idee chiare sulle procedure per accedervi. Oggi abbiamo registrato quelle che sono le necessità delle imprese molisane e le difficoltà lamentate».

L’incontro di stamattina è stato il primo di una serie di appuntamenti che proseguirà, nei prossimi giorni, con il coinvolgimento dei settori dell’agricoltura, della pesca e degli ordini professionali.