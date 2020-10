Tentati furti a Agnone, i cittadini chiedono più sicurezza

Di solito chi vive nei paesi di piccole dimensioni o chi sceglie di tornare, lo fa per una serie di motivi tra i quali la tranquillità e la sicurezza. Nelle città metropolitane è nella norma blindarsi dentro le case, poche sono le abitazioni sprovviste di inferriate o video sorveglianza o addirittura si installano più di un sistema di allarme per evitare furti predatori o aggressioni di qualsiasi genere.

A Agnone e dintorni da qualche anno, avvengono dei tentativi di furto in varie abitazioni, o tentativi di truffa ai danni di anziani, azione malavitose che non sempre vanno a vuoto. Il racconto di una signora di Agnone , vittima di un tentato furto presso la sua abitazione, nel febbraio di quest'anno, turba le menti. La signora trovò i ladri in casa e ne fu talmente spaventa fino ad accusare un malore grave , che ha richiesto assistenza ospedaliera per lungo tempo. Nel suo racconto, trapelava la paura e il terrore, si leggeva nei suoi occhi, e l'angoscia che tale episodio potesse ripetersi la getta ,tutt'ora,in uno stato d'ansia comprensibile.Negli ultimi quindici giorni i tentativi di furto sono stati più di uno a Agnone oltre che in un paese limitrofo .

Tutto ciò destabilizza una comunità che fino a qualche anno fa quando si usciva di casa o ci si recava a dormire, lasciava tranquillamente la chiave inserita nella toppa. I cittadini chiedono maggiori garanzie di sicurezza e tranquillità alle autorità locali a partire dal primo cittadino